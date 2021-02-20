الكاميرون تلتقي موزمبيق وموريتانيا تواجه أوغندا في «أفريقية الشباب»

مباراة منتخبي المغرب وغانا (إنترنت)

تتواصل بموريتانيا بطولة أفريقيا لكرة القدم للشباب تحت 20 عاما، وفي آخر النتائج المسجلة فاز منتخب بوركينا فاسو على أفريقيا الوسطى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد 3/1، كما فاز منتخب تونس على ناميبيا بهدفين لصفر 2/0، الخميس الماضي، وتعادل منتخبا تنزانيا وغامبيا بهدف لهدف، وتعادل المغرب وغانا دون أهداف، الجمعة.

ويتصدر المجموعة الأولى منتخب الكاميرون بالعلامة الكاملة ست نقاط، ويلاحقه منتخبا أوغندا وموريتانيا بثلاث نقاط لكل منهما، وموزمبيق في آخر الترتيب دون نقاط، أما المجموعة الثانية فيتصدرها منتخبا بوركينا فاسو وتونس بأربع نقاط لكل منهما، ومن خلفهما أفريقيا الوسطى وناميبيا بنقطة واحدة لكل منهما.

ويتصدر المجموعة الثالثة منتخبا غانا والمغرب بأربع نقاط لكل منهما، ومن خلفهما غامبيا وتنزانيا بنقطة واحدة لكل منهما. ويتجدد الموعد اليوم السبت مع آخر مباراتين في الدور الأول لفرق المجموعة الأولى الكاميرون تلتقي موزمبيق وموريتانيا تواجه أوغندا. المباراتان ستقامان في توقيت واحد التاسعة مساء.