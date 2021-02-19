مدفيديف يصعد لنهائي أستراليا المفتوحة لمواجهة ديوكوفيتش

لاعب التنس الروسي دانييل مدفيديف. (الإنترنت)

بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف رابعا النهائي الثاني له في البطولات الأربع الكبرى، وذلك بفوزه، الجمعة، على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الخامس 6-4 و6-2 و7-5 في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب.

ويلتقي مدفيديف الذي سبق له أن بلغ نهائي فلاشينغ ميدوز 2019 (خسر أمام الإسباني رافايل نادال)، مع حامل اللقب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الأول والباحث عن تتويجه التاسع في ملبورن والـ18 في الغراند سلام، وفق «فرانس برس».

وحرم الروسي، الذي كان يخوض غمار نصف النهائي للمرة الأولى في أستراليا، تسيتسيباس من الوصول إلى النهائي الكبير الأول في مسيرته.