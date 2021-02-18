بطولة أستراليا: ديوكوفيتش يوقف مفاجأة كاراتسيف ويبلغ النهائي التاسع.. أوساكا تنهي أحلام سيرينا

ديوكوفيتش. (إنترنت)

تحرّر الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالميا من الآلام في عضلات بطنه وأوقف بسهولة مفاجأة الروسي أصلان كاراتسيف المصنف 114 عالميا 6-3 و6-4 و6-2، ليبلغ النهائي التاسع في بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، اليوم الخميس.

ويلتقي الصربي البالغ 33 عاما والباحث عن لقبه التاسع في ملبورن، الفائز بين الروسي دانييل مدفيديف الرابع واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السادس الجمعة.

وحرمت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة ثالثة عالميا الأميركية المخضرمة سيرينا وليامز من متابعة مشوارها نحو اللقب الـ24 في البطولات الكبرى في كرة المضرب، بعدما أقصتها من نصف نهائي بطولة أستراليا 6-3 و6-4 الخميس.

وتلاقي أوساكا في النهائي الأميركية جنيفر برايدي المتأهلة للمرة الأولى إلى نهائي إحدى البطولات الكبرى على حساب التشيكية كارولينا موتشوفا 6-4 و3-6 و6-4، أمام ألوف الجماهير التي سمح لها بالعودة بعد تخفيف إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا.