«فيفا» يدرس تحديد موعد قرعة أولمبياد طوكيو

أولمبياد طوكيو. (إنترنت)

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تحديد يوم 21 أبريل المقبل، موعدا لإجراء قرعة منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية التي تقام في طوكيو.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»: «من المقرر أن تتم مراسم القرعة في مقر الفيفا بزيورخ بمشاركة المنتخبات الصاعدة بنظام أون لاين، ويبدو يوم 21 أبريل المقبل الموعد المرشح من الفيفا».

وأضاف الاتحاد المصري: «يأتي قرار الفيفا بدراسة تحديد هذا الموعد، بعد الانتهاء من تحديد جميع الفرق المؤهلة، حيث يتبقي مقعدان فقط لمنطقة الكونكاف، والتي تأجلت التصفيات النهائية الخاصة بها بسبب تفشي فيروس كورونا، وستتم إقامة تصفياتها خلال الأجندة الدولية في شهر مارس».

في المقابل، كلف شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري، الدكتور علاء عبدالعزيز مدير الفريق بحضور الاجتماع التنسيقي الذي يتم بمعرفة اللجنة المسؤولة بالفيفا عن كرة القدم في الأولمبياد مع مسؤولي المنتخب المصري، وهو الاجتماع الذي يحدد خلاله المنتخب متطلباته من أدوات مساعدة وتنقلات وكافة الأمور اللوجيستية خلال التواجد في طوكيو.

وأكد خطاب الفيفا للاتحاد المصري، إقامة ورشة عمل للمنتخبات المشاركة في الدورة الأولمبية بطوكيو في موعد يحدد لاحقا، للوقوف على كافة الترتيبات قبل انطلاق المسابقات رسميا والمحدد لها يوم 22 يوليو المقبل.