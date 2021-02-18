توتنهام يضع مبلغا تعجيزيا للتخلي عن هاري كين

هاري كين. (إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، قد حدد سعر بيع نجمه هاري كين، لمن يرغب في التعاقد معه، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت جريدة «دايلي ميل» الإنجليزية، إن إدارة توتنهام، وافقت على بيع لاعبها المميز هاري كين بمبلغ يقدر بـ150 مليون استرليني، لأي فريق يرغب في ضم صاحب الـ28 عامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن توتنهام يرفض التنازل عن هذا المبلغ، ولن يوافق على تخفيض المبلغ بأي شكل مهما كان، حيث إن اللاعب الإنجليزي لديه عقد مع الفريق حتى العام 2024.

وأضافت الجريدة أن كين قد يضغط على إدارة توتنهام، من أجل الموافقة على رحيله بمبلغ أقل، خصوصا أنه يرغب في خوض تجربة جديدة في مكانٍ آخر، بعد فشله في تحقيق أي لقب مع السبيرز.

ويتألق هاري كين مع فريقه توتنهام هوتسبير هذا الموسم بتسجيله 13 هدفاً حتى الآن في مسابقة الدوري الإنجليزي، وارتبط اسمه في الآونة الأخيرة بالرحيل عن صفوف توتنهام، خلال سوق الانتقالات القادمة، وسط اهتمام كبير من مانشستر سيتي واليونايتد بضمه.