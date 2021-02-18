رسميا.. هاشيموتو تتولى رئاسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 فبراير 2021, 12:13 مساء
اليابانية سيكو هاشيموتو. (إنترنت)

أعلنت اليابانية سيكو هاشيموتو، التي نافست في سبع نسخ للأولمبياد، أنها اختيرت لمنصب رئيسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، اليوم الخميس لتخلف يوشيرو موري الذي استقال بسبب تعليقات مسيئة للسيدات.

وكانت هاشيموتو وزيرة لأولمبياد طوكيو حتى استقالتها اليوم الخميس لتولي المنصب الجديد.

وقالت هاشيموتو خلال اجتماع للجنة المنظمة: «أنا سيكو هاشيموتو انتُخبت رئيسة للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة.. مع تحمل هذه المسؤولية الضخمة أشعر بحاجة للدعم».
 
وتنطلق أولمبياد طوكيو في 23 يوليو، رغم أن استطلاعات الرأي تظهر أن أغلب المواطنين يرفضون إقامة الألعاب هذا العام بسبب الجائحة.

وكانت قد تسلمت هاشيموتو منصبها الوزاري لشؤون الألعاب الأولمبية والمساواة بين الرجل والمرأة في سبتمبر 2019، وشغلت منصب عضو في الغرفة العليا من البرلمان منذ 1995.

حلّت بدلا من موري (83 عاما)، رئيس الوزراء السابق المعروف بتصريحاته الجدلية، والمستقيل الجمعة الماضي، بعد ادعائه أن النساء يكثرن في الكلام خلال الاجتماعات، ما تسبب بجدل كبير في البلاد ودفع اللجنة الأولمبية الدولية إلى الإعلان متأخرة أن تصريحاته تناقض القيم الأولمبية.

واشتهرت هاشيموتو عندما كانت بطلة في التزحلق الفني على الجليد وسباقات الدراجات على مضمار، وأحرزت برونزية سباق 1500م في أولمبياد ألبيرفيل الشتوي 1992 ضمن التزحلق الفني على الجليد، وست ميداليات ذهبية في الألعاب الآسيوية الشتوية بين 1986 و1990. وشاركت سبع مرات في الألعاب الأولمبية (4 شتوية و3 صيفية).

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