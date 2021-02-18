بورتو يفاجئ يوفنتوس على أرض رونالدو.. ودورتموند يهزم إشبيلية في دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 فبراير 2021, 11:28 صباحا
مباراة بورتو ويوفنتوس (روسيا اليوم)

مني فريق يوفنتوس الإيطالي بهزيمة مفاجئة أمام مضيفه بورتو البرتغالي (1-2)، في المباراة التي جرت بينهما الأربعاء، وذلك في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

افتتح الإيراني مهدي طارمي التسجيل لبورتو، الذي توج باللقب عامي 1987 و2004، في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، وأضاف زميله المالي موسى ماريغا الهدف الثاني في الدقيقة 46، بعد مرور 20 ثانية بالتحديد على انطلاق الشوط الثاني. وسجل فيديريكو كييزا هدف يوفنتوس الوحيد في الدقيقة 82.

وحقق بورتو انتصاره الأول على يوفنتوس خلال ستة لقاءات جرت بين الفريقين بمختلف المسابقات الأوروبية، وسيسعى لتحقيق التعادل على الأقل في مباراة الإياب التي تجرى بإيطاليا في التاسع من مارس القادم، من أجل الصعود إلى الدور المقبل.

وفي ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عاد بوروسيا دورتموند الألماني بفوز ثمين من ملعب إشبيلية الإسباني 3-2 بفضل المتألق إرلينغ هالاند.

بادر إشبيلية بالتسجيل عن طريق خيسوس فيرنانديز (سوسو) في الدقيقة السابعة، ولكن دورتموند سجل ثلاثة أهداف في غضون 24 دقيقة، حيث سجل محمود داوود هدف التعادل في الدقيقة 19 ثم أحرز هالاند هدفين في الدقيقتين 27 و43. وفي الشوط الثاني، سجل البديل لوك دي يونغ هدف إشبيلية الثاني في الدقيقة 84.

ووضع دورتموند قدما في ربع النهائي قبل مباراة الإياب على ملعبه في التاسع من مارس المقبل، كما أنه نال دفعة معنوية هائلة من الفوز أمام إشبيلية بعدما عانى خلال الأسابيع الماضية في الدوري الألماني (بوندسليغا) متراجعا إلى المركز السادس بفارق 16 نقطة عن المتصدر بايرن ميونيخ.

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