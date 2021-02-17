ليفانتي يحرم أتلتيكو مدريد من الابتعاد 8 نقاط في صدارة الدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 فبراير 2021, 11:54 مساء
مدرب أتلتيكو مدريد الأرجنتيني دييغو سيميوني. (فرانس برس)

حرم فريق ليفانتي ضيفه أتلتيكو مدريد، الساعي إلى اللقب الحادي عشر في تاريخه والأول منذ موسم 2013-2014، من الابتعاد ثماني نقاط في الصدارة عندما ارغمه على التعادل (1-1) اليوم الأربعاء على ملعب «سيوتات دي فالنسيا» في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان ليفانتي البادئ بالتسجيل عبر المقدوني إنيس برادهي (17)، وأدرك ماركوس يورنتي التعادل لأتلتيكو مدريد (37).

وهو التعادل الثاني لأتلتيكو مدريد في مبارياته الثلاث الأخيرة بعد الأول أمام ضيفه سلتا فيغو 2-2 في المرحلة الثانية والعشرين في الثامن من فبراير الحالي، فأهدر فرصة الابتعاد 8 نقاط في الصدارة واكتفى بنقطة واحدة عزز بها موقعه برصيد 55 نقطة بفارق 6 نقاط امام اقرب مطارديه جاره ريال مدريد حامل اللقب.

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