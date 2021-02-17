اعتراف مؤلم من نادال بعد السقوط أمام تسيتسيباس في «أستراليا المفتوحة»

الإسباني رافائيل نادال. (تويتر)

انتقد الإسباني رافائيل نادال، المصنف الثاني عالميًّا، أداءه أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف السادس عالميا، في دور الثمانية ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، ضمن البطولات الأربع الكبرى (الغراند سلام).

وودع نادال البطولة بالخسارة بثلاث مجموعات مقابل اثنتين، بعد أن كان متقدما في أول مجموعتين، حيث أكد أنه ارتكب خطأين غير مقبولين إذا أراد الفوز ببطولة في الغراند سلام، خلال شوط كسر التعادل في المجموعة الثالثة.

وقال نادال في تصريحاته بعد المباراة التي دامت لقرابة 4 ساعات: «قدمت نقطتين سيئتين في شوط كسر التعادل هذا، لا يمكن ارتكاب هذا الخطأ بالضربة الأمامية، ثم بعدها في الضربة العلوية إذا كنت أتطلع للفوز بلقب بطولة بحجم الغراند سلام».

وحول الفرق الكبير في عدد ألقابه ببطولة أستراليا مقارنة مع باقي البطولات الكبرى، أوضح: «هذه هي الرياضة، لا أعتقد أنني كنت أستحق الفوز بألقاب أكثر من التي حققتها بالفعل في أستراليا».

وأتم: «تسيتسيباس كان سيئا للغاية في أول مجموعتين، هذا هو الواقع. ولكنه لعب بشكل أفضل بكثير بعد هذين الخطأين، ولكن في النهاية يجب تقبل الأمر، ليس هناك أي مأساة، وعلي أن أواصل العمل».

ورغم سجله الحافل بالألقاب في بطولات الغراند سلام، ولا سيما في رولان جاروس (13 لقبا)، إلا أن «الماتادور» لم ينجح في الفوز بلقب أستراليا سوى مرة وحيدة فقط في 2009، مقابل لقبين في ويمبلدون (2008 و2010)، و4 في أميركا المفتوحة (2010 و2013 و2017 و2019).