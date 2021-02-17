منتخب الكاميرون يلتقي أوغندا.. وموريتانيا يواجه موزمبيق في «أفريقية الشباب»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 17 فبراير 2021, 05:10 مساء
منتخب الكاميرون. (إنترنت)

يتجدد الموعد، اليوم الأربعاء في موريتانيا، مع مباراتين في بطولة أفريقيا لكرة القدم للشباب تحت  20 عامًا.

المباراة الأولى تجمع الكاميرون مع أوغندا، وكليهما حقق الفوز في الجولة الأولى، وفي رصيد كل منهما ثلاث نقاط.

والمباراة الثانية تجمع منتخب موزمبيق مع موريتانيا المستضيف، وكليهما فقد مباراة الجولة الأولى.

وفي ختام الجولة الأولى، تتصدر أوغندا المجموعة الأولى بثلاث نقاط، وبفارق الأهداف على الكاميرون، ومن خلفهما موريتانيا وموزمبيق بلا نقاط.

وفي المجموعة الثانية سيطر التعادل على مباراتي الجولة، والفرق الأربعة، أفريقيا الوسطى وتونس وبوركينافاسو وناميبيا برصيد نقطة واحدة.

المجموعة الثالثة الصدارة لغانا والمغرب بثلاث نقاط لكل منهما، وبفارق الأهداف لصالح غانا + 4 والمغرب + 2 ، أما منتخبا غامبيا وتنزانيا فدون نقاط.

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