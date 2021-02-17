سر الوعد بين مبابي ومدربه في الانتصار التاريخي لسان جيرمان على برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 فبراير 2021, 04:17 مساء
مبابي يسجل في برشلونة (فرانس برس)

سأل مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي مدربه الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو قبل المواجهة ضد برشلونة الإسباني عن عدد الانتصارات التي حققها على الأخير عندما كان مدربا لإسبانيول الطرف الآخر في المقاطعة الكتالونية، فجاءه الرد بأنه حقق ذلك مرة واحدة، فوعده الفائز بكأس العالم 2018 بأنه سيرفع العدد إلى انتصارين.

وفى مبابي بوعده لمدربه مسجلا ثلاثية رائعة في مرمى برشلونة ليقوده إلى فوز تاريخي (4-1) في عقر دار الأخير ملعب كامب نو ليخطو خطوة عملاقة نحو الدور ربع النهائي، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

كانت المسؤولية كبيرة على مبابي، ولا سيما في غياب النجمين البرازيلي نيمار والأرجنتيني أنخل دي ماريا، كما أنه كان عرضة لانتقادات حادة الموسم الماضي عندما فشل في تسجيل أي هدف في الأدوار الاقصائية على الرغم من بلوغ فريقه المباراة النهائية وخسارته أمام بايرن ميونيخ صفر-1.

بيد أنه كان على الموعد ضد برشلونة الذي تعرّض لخسارة فادحة الموسم الماضي أمام بايرن ميونيخ (2-8) وضرب بقوة، ليسجل نقاطا في السباق المبكر نحو الكرة الذهبية نهاية العام الحالي.

وسجل مبابي ثلاثية رائعة، وكان الأول بعد تلقيه كرة داخل المنطقة فتخلص ببراعة من مواطنه كليمان لانغليه بحركة فنية رائعة قبل أن يسدد كرة قوية بيسراه في سقف الشباك، ثم استغل خطأ في تشتيت الكرة من المدافع العائد جيرار بيكيه ليودع الكرة الشباك، قبل أن ينهي المهرجان بالهدف الأروع من هجمة مرتدة سريعة وتمريرة متقنة من الألماني يوليان دركسلر ليسدد كرة لولبية سكنت الزاوية البعيدة لمرمى الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

وبفضل ثلاثيته، رفع مبابي رصيده إلى 5 أهداف هذا الموسم، واحتل المركز الثاني رفقة أربعة لاعبين أخرين، علما بأنه يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي أيضا برصيد 16 هدفا.

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