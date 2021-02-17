تأهل تاريخي لسيرينا في بطولة أستراليا للتنس

سيرينا وليامز (فرانس برس)

تأهلت الأميركية المخضرمة سيرينا وليامز إلى نصف نهائي إحدى البطولات الكبرى للمرة 40 في مسيرتها، بفوزها في ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس على الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة ثانية، بمجموعتين 6-3 و6-3 الثلاثاء.

وبدت بطلة أستراليا سبع مرات غير قابلة للهزيمة على ملعب رود ليفر أرينا، في مشاركتها 20 مرة في ملبورن و77 في الغراند سلام، وتابعت سيرينا (39 عاماً) مشوارها بنجاح نحو معادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى المسجل باسم الأسترالية مارغريت كورت (24)، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ولم تفز هاليب على سيرينا، المصنفة عاشرة، سوى مرتين في 11 لقاء بينهما، حيث يعود آخر انتصار للرومانية في نهائي ويمبلدون 2019 عندما سحقتها 6-2 و6-2.

دخلت الأميركية المباراة وهي تمني النفس بالثأر من هاليب، فكسرت إرسالها سريعا في الشوط الثاني للمجموعة الأولى وتقدمت 2-صفر، وردت هاليب بالمثل وعادلت النتيجة 2-2، لكنها لم تصمد طويلا أمام ضربات الأميركية، فخسرت إرسالها مجددا، ومن ثم المجموعة بعد 36 دقيقة.