الروسي كاراتسيف يفجر مفاجأة كبرى في بطولة أستراليا للتنس

الروسي أصلان كاراتسيف (فرانس برس)

تابع الروسي أصلان كاراتسيف، المصنف 114 عالميا والمتأهل من التصفيات، مسلسل مفاجآته في بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى، وتأهل إلى الدور نصف النهائي بفوزه على المصاب البلغاري غريغور ديميتروف 2-6 و6-4 و6-1 و6-2 في ربع النهائي الثلاثاء.

وبات كاراتسيف (27 عاما) أول لاعب في العهد الحديث يتأهل إلى المربع الذهبي لإحدى البطولات الكبرى في مشاركته الأولى ضمن القرعة الرئيسية، وهو أيضاً أول لاعب مع أقل تصنيف يشارك في ملبورن منذ 30 عاما، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ويواجه الروسي في نصف النهائي الفائز بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول والألماني ألكسندر زفيريف.

قال كاراتسيف معبرا عن شعوره وكأنه لا يصدق ما حصل: «إنه شعور مذهل، أول غراند سلام، أول نصف نهائي، الأمر لا يصدق».

وتابع بعد هذا التأهل التاريخي: «كان من الصعب عليّ في البداية أن أسيطر على أعصابي، ولكن حاولت إيجاد الأسلوب المناسب للعب».

وبات كاراتسيف ثاني لاعب فقط يتأهل من التصفيات يصل إلى نصف نهائي أستراليا منذ صاحب الأرض بوب جيلتينان في العام 1977، والأقل تصنيفا (114) في هذا الدور أيضاً منذ الكرواتي غوران إيفانيشيفيتش في ويمبلدون العام 2001، عندما كان يحتل المركز 125 عالميا.