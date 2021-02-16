الأهلي المصري يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه الأفريقي بالفوز على المريخ السوداني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 فبراير 2021, 11:10 مساء
الأهلي المصري والمريخ السوداني، في دوري أبطال أفريقيا. (تويتر)

حصد فريق الأهلي المصري أول ثلاث نقاط في بداية مشواره للحفاظ على لقبه في دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على نظيره المريخ السوداني 3-0، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أحرز أول أهداف الأهلي محمد مجدي أفشة، في الدقيقة 57، ثم أضاف محمود عبد المنعم كهربا، الهدف الثاني في الدقيقة 63 وأحرز والتر بواليا أول أهدافه بالقميص الأحمر، والهدف الثالث في لقاء المريخ في الدقيقة 70.

واعتلى الأهلي المصري حامل اللقب، بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، صدارة ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن سيمبا التنزاني بينما تذيل المريخ بقيادة مدربه التونسي نصر الدين النابي الترتيب بلا نقاط.

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