بالصور.. كرة جديدة في الدوري الإنجليزي بدءا من الجولة الـ25

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 فبراير 2021, 04:37 مساء
كرة جديدة في الدوري الإنجليزي. (تويتر)

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي رسميًا، الإثنين، ظهور كرة جديدة في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، سيتم اللعب بها لأول مرة يوم الجمعة المقبل. 

وأصدر الموقع الرسمي للرابطة بيانًا، جاء فيه وفقًا لـ«كورة»: «مع دخول موسم 2020/21 في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الثلث الأخير، ستستكمل المسابقة بكرة رسمية جديدة من (نايكي) لمطابقة الرهانات الأعلى مع وصول الموسم إلى نهايته».

وأوضح: «ستظهر أحدث نسخة من كرة نايكي لأول مرة يوم الجمعة 19 فبراير، عندما تقتتح الجولة بمباراة وولفرهامبتون على أرضه أمام ليدز يونايتد».

وتابع بيان الرابطة إلى أن الكرة تحمل رسمًا مفصلًا مصممًا ليعكس قوة المنافسة في المراحل النهائية من الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يزيد تركيز الفرق واللاعبين ويصبح كأس الدوري الإنجليزي في الأفق.

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