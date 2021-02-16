نوريس يستقبل ريكياردو في فريق ماكلارين برسالة الضغوطات

البريطاني لاندو نوريس (فرانس برس)

وجه البريطاني لاندو نوريس إلى زميله الجديد في فريق «ماكلارين»، الأسترالي دانيال ريكياردو رسالة تحذير مفادها بأنه سيكون تحت تأثير الضغوطات من أجل تقديم أفضل ما لديه هذا الموسم في عالم سباق السيارات.

وسيزامل نوريس الوافد الجديد من «رينو»، الذي يتضمن سجله الفوز بسبع جوائز كبرى حققها جميعها مع «ريد بول»، قبل أن ينتقل في خطوة غير متوقعة العام 2019 إلى «رينو»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

غير أن مغامرة ريكياردو مع الحظيرة الفرنسية لم تطل كثيرًا، إذ رحل ابن الـ31 عامًا إلى «ماكلارين» بعقد لثلاثة أعوام، ليحل بدلًا عن الإسباني كارلوس ساينس الابن الذي غادر إلى «فيراري» ليخلف بدوره بطل العالم أربع مرات الألماني سيباستيان فيتل المنتقل إلى «آستون مارتن».

يعتقد نوريس، ابن الـ21 عامًا، أنه قادر على مقارعة زميله الجديد بعدما جاور ساينس الابن لمدة عامين، وفي عام سعي الحظيرة البريطانية للعودة إلى قمة الفئة الأولى.

قال نوريس دون تردد، على هامش حفل اطلاق ماكلارين سيارته الجديدة 2021 الإثنين، «لا أعتقد أن وصول دانيال سيصعب الأمور علي».