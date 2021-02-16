تونس تبدأ أمم أفريقيا للشباب بتعادل وفوز لأوغندا

مباراة تونس مع بوركينا فاسو (إنترنت)

جرى أمس الإثنين بالملعب الأولمبي بموريتانيا ثلاث مباريات في بطولة أفريقيا لكرة القدم للشباب تحت 20 عاما، انتهت مباراة واحدة بالفوز واثنتان بالتعادل، في المجموعة الأولى تفوق منتخب شباب أوغندا على موزمبيق بهدفين دون رد، جاءت بإمضاء اللاعبين ستيفن سيروادا من ضربة جزاء، وديريك كاكوزا.

وفي المجموعة الثانية جرت مباراتان انتهيتا بتعادل تونس مع بوركينا فاسو دون أهداف، وتعادل ناميبيا وأفريقيا الوسطى بهدف لمثله، وبادرت أفريقيا الوسطي بالتسجيل عن طريق لاعبها مصطفى جميت في الدقيقة 53، وعدل لناميبيا لاعبها كاندجي في الدقيقة 81.

ويتجدد الموعد اليوم الثلاثاء مع مباراتين بالبطولة لفرق المجموعة الثالثة، المباراة الأولى تجمع غانا وتنزانيا، وتعقبها مباراة غامبيا والمغرب.