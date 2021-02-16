تونس تبدأ أمم أفريقيا للشباب بتعادل وفوز لأوغندا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 16 فبراير 2021, 11:55 صباحا
مباراة تونس مع بوركينا فاسو (إنترنت)

جرى أمس الإثنين بالملعب الأولمبي بموريتانيا ثلاث مباريات في بطولة أفريقيا لكرة القدم للشباب تحت 20 عاما، انتهت مباراة واحدة بالفوز واثنتان بالتعادل، في المجموعة الأولى تفوق منتخب شباب أوغندا على موزمبيق بهدفين دون رد، جاءت بإمضاء اللاعبين ستيفن سيروادا من ضربة جزاء، وديريك كاكوزا.

وفي المجموعة الثانية جرت مباراتان انتهيتا بتعادل تونس مع بوركينا فاسو دون أهداف، وتعادل ناميبيا وأفريقيا الوسطى بهدف لمثله، وبادرت أفريقيا الوسطي بالتسجيل عن طريق لاعبها مصطفى جميت في الدقيقة 53، وعدل لناميبيا لاعبها كاندجي في الدقيقة 81.

ويتجدد الموعد اليوم الثلاثاء مع مباراتين بالبطولة لفرق المجموعة الثالثة، المباراة الأولى تجمع غانا وتنزانيا، وتعقبها مباراة غامبيا والمغرب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كونتي يعود للتدريس بجامعة فلورنسا
دولى
استراتيجية «صفر كوفيد» في أوروبا، مثال أعلى أم وهم؟
دولى
موجة صقيع قطبية تضرب الولايات المتحدة
دولى
وليامز: الفرصة سانحة لإجراء الانتخابات إذا كان المجتمع الدولي جاهزا لدعم ...
ليبيا
عكس التيار - المآلات والسيناريوهات داخليا وخارجيا لمرحلة ما بعد تشكيل الحكومة
فيديو
«أمن طرابلس»: ضبط 4 متهمين في قضايا شروع بالقتل و«هتك عرض» وسرقة بالإكراه
ليبيا
عقيلة صالح: يمكن إجراء الانتخابات المقبلة على أساس الإعلان الدستوري
ليبيا
فوز وتعادل في افتتاح الجولة الثالثة بالدوري الممتاز
رياضة محلية
فرنسا تلوح بالأزمة الليبية بعد مطالب برلمانية برحيل قوتها العسكرية من الساحل
ليبيا
مع انتخاب المنفي ودبيبة.. الخلافات الإقليمية تتجدد حول مذكرة التفاهم بين الوفاق ...
ليبيا
إدارة بايدن تفسر أسباب تمديد حالة الطوارئ بشأن ليبيا
ليبيا
«خارجية الوفاق» ترد على تسجيل مصور بثه ديوان المحاسبة بشأن مصروفات البعثات ...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أمراض خطيرة قد تكون السبب في طنين الأذن