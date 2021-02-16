يوتا جاز يحسم قمة السلة الأميركية مع فيلادلفيا سيكسرز

بن سيمونز نجم فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (فرانس برس)

حسم يوتا جاز متصدر المنطقة الغربية مباراة القمة أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز متصدر الشرقية لصالحه بنتيجة 134 - 123، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الإثنين.

نجح سفنتي سيكسرز، على الرغم من افتقاده لجهود نجمه الكاميروني جويل إمبيد الغائب عن اللقاء بسبب إصابة في ظهره، في فرض تفوقه في الربع الأوّل بنتيجة 42-35 قبل أن يستعيد يوتا بريقه ويهزم مضيفه بفضل الثنائي دونوفان ميتشل (24 نقطة) ولاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير (11 نقطة و9 متابعات)، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

واعتبر الرجل السادس في يوتا، جوردان كلاركسون المحرك الهجومي لفريقه بتسجيله 40 نقطة، منها 8 رميات ثلاثية ناجحة من أصل 13، في 29 دقيقة، وردّ على أداء كلاركسون في صفوف الخاسر بن سيمونز الذي اقترب من تحقيق «تريبل دابل» مع 42 نقطة و12 تمريرة حاسمة و9 متابعات.

وقضى رويس أونيل على آمال فيلادلفيا الذي قلص الفارق إلى 5 نقاط قبل دقائق قليلة من صافرة النهاية، بتسجيله 3 رميات ثلاثية قاتلة، فيما تكفل زميله غوبير بالحدّ من خطورة دوايت هاوارد (14 نقطة)، ليملك يوتا متصدر المنطقة الغربية أفضل سجل في الدوري مع 23 فوزا مقابل 5 هزائم، كما فاز نيويورك نيكس على ضيفه أتلانتا هوكس 123 - 112، محققا فوزه الثالث تواليا.