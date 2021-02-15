بايرن ميونيخ يفلت من الخسارة أمام بيليفيلد في الدوري الألماني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 فبراير 2021, 11:59 مساء
بايرن ميونيخ (أرشيفية، الإنترنت)

أفلت بايرن ميونيخ، حامل اللقب، من هزيمة ثالثة له هذا الموسم حين حول تخلفه أمام ضيفه أرمينيا بيليفيلد، صفر-2 و1-3 إلى تعادل 3-3، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الإثنين، في ختام الجولة الـ21 من الدوري الألماني.

وعلى غرار العديد من المباريات هذا الموسم، وجد فريق المدرب هانزي فليك، الذي توج الأسبوع الماضي بلقب مونديال الأندية على حساب تيغريس المكسيكي (1-صفر) وأكمل سداسيته، نفسه يلهث خلف النتيجة لكنه نجح في نهاية المطاف بأن يخرج بأقل ضرر ممكن من خلال إنقاذ نقطة.

وبغياب توماس مولر لإصابته بسبب فيروس كورونا، وسيرج غنابري للإصابة وجيروم بواتنغ بسبب وفاة صديقته السابقة، وعانى بايرن وسط تساقط الثلج بكثافة فوق عشب ملعب "أليانز أرينا" ضد فريق لم يفز على النادي البافاري في ملعبه منذ 10 مارس 1979 (صفر-4).

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