ليفربول يبحث تصحيح المسار في دوري الأبطال

مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي (تويتر)

بعد ثلاث هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يأمل ليفربول في تغيير حظوظه وتعديل مساره هذا الموسم من خلال دوري أبطال أوروبا، ويحل ليفربول ضيفًا على لايبزغ الألماني غدًا الثلاثاء بالعاصمة المجرية بودابست في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويطمح ليفربول إلى استعادة اتزانه في الموسم الحالي من خلال هذه المواجهة التي ينتظر فيها الفريق اختبارًا صعبًا في مواجهة لايبزغ المستقر فنيًّا بقيادة مديره الفني جوليان ناغلسمان، بعدما أبعدت الهزائم الثلاث ليفربول عن دائرة المنافسة على اللقب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

يأتي هذا رغم أن ليفربول بدأ الموسم كمرشح قوي للدفاع عن اللقب الذي استعاده في الموسم الماضي، بعد غياب عن منصة التتويج لمدة 30 عامًا، لكن الإصابات ألقت بظلالها في صفوف ليفربول، ومنها إصابة فيرجيل فان دايك وجو غوميز وغويل ماتيب، لتنهار مسيرة الفريق في الموسم الحالي.

ولم يجد الألماني المدير الفني لليفربول يورغن كلوب، حلًا في مواجهة هذه الإصابات بخط دفاع الفريق سوى الاعتماد على بعض لاعبي خط الوسط في مراكز الدفاع، وقد يستعين كلوب بلاعبه الجديد أوزان كاباك في خط الدفاع خلال مباراة الغد، كما قد يدفع باللاعب نيت فيليبس مما يسمح بعودة جوردان هيندرسون قائد الفريق إلى مكانه الأصلي في وسط الملعب.