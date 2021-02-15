لوكاكو يتجاوز 300 هدف في مسيرته

روميلو لوكاكو (أرشيفية : الإنترنت)

سجل مهاجم إنتر روميلو لوكاكو هدفين رائعين، ليحقق اللاعب البلجيكي أرقامًا رائعة، بعدما نجح فريقه إنتر ميلان في الوصول إلى صدارة جدول الترتيب، بعد الفوز على أودينيزي (3-1)، أمس الأحد، ووفقًا للتقارير، فإنه لا يوجد لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى يقدم مساهمات أمثل، من التي يقدمها لوكاكو، وسجل أرقامًا تهديفية مميزة.

وبفضل ثنائية لوكاكو ضد لاتسيو، فإن لوكاكو تجاوز خط الـ300 هدف في مسيرته بين النادي، ومنتخب بلاده ولكنه قبل كل شيء، فإنه تساوى مع كريستيانو رونالدو في صدارة هدافي البطولة، بحسب ما نقله موقع «24».

كما سجل لوكاكو ثنائية هي الثالثة له على ملعب سان سيرو، ووفقًا لما أوردته جريدة «لاغازيتا ديللو سبورت»، فإنه لم يسجل أي لاعب آخر على ملعبه هذه الأرقام من بين أفضل 5 بطولات أوروبية.