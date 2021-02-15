نادال يواصل زحفه نحو نهائي بطولة أستراليا للتنس برقم قياسي منتظر

رافايل نادال (فرانس برس)

واصل الإسباني رافايل نادال، المصنف ثانيًا، زحفه نحو المباراة النهائية بسجل مثالي بفوزه على الإيطالي فابيو فونييني بثلاث مجموعات 6-3 و6-4 و6-2 ليبلغ الدور ربع النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى في الغراند سلام الإثنين.

وهي المرة الثالثة والأربعون التي يبلغ فيها الإسباني المخضرم الدور ربع النهائي في البطولات الكبرى وهو الساعي إلى إحراز لقبه الأول في بطولة أستراليا منذ العام 2009، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وفي حال قدر له ذلك، فإنه سيحرز لقبه الحادي والعشرين الكبير وسينفرد بالرقم القياسي الذي يتقاسمه حاليًا مع فيدرر، 20 لكل منهما، كما أنها المرة الثالثة عشرة التي يبلغ فيها نادال ربع النهائي في بطولة أستراليا علمًا بأن لاعبين اثنين يتفوقان عليه هما السويسري روجيه فيدرر (15 مرة) والأسترالي جون نيوكومب (14).

وقال نادال: «أنا سعيد لبلوغ الدور ربع النهائي، إنها بداية إيجابية، عندما تلعب في ثمن النهائي في مواجهة منافس مثل فابيو فإنك تواجه معركة حقيقية، لا تنتظر أن تخوض المباراة من دون مشاكل في مواجهة هذا النوع من اللاعبين».

وعلى الرغم من معاناته أوجاعًا في أسفل الظهر، لم يخسر نادال أي مجموعة حتى الآن، ويلتقي نادال في هذا الدور الفائز من مباراة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والإيطالي ماتيو بيريتيني.