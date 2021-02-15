منتخب موريتانيا يخسر في مباراة افتتاح كأس أمم أفريقيا للشباب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 فبراير 2021, 01:08 صباحا
منتخب موريتانيا. (إنترنت)

خسر المنتخب الموريتاني للشباب، مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا، المقامة على أرضه بهدف دون مقابل أمام نظيره الكاميروني.

هدف المباراة الوحيد سجله اللاعب الكاميروني صنداي جانج جونيور في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

وأدار مباراة موريتانيا أمام الكاميرون، الحكم الدولي الليبي معتز الشلماني، والمساعدان يوسف وحيد من مصر وأيمن إسماعيل من تونس، والحكم الرابع بيري غيسان من الغابون.

وتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في البطولة للمرة الأولى في تاريخها، إذ يتنافس في هذه النسخة 12 منتخبًا، بدلًا عن 8.

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