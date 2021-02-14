ليل يستعيد صدارة الدوري الفرنسي من سان جيرمان.. وبن يدر ينقذ موناكو

لاعب ليل بنجامان أندري في صراع على الكرة مع لاعب بريست هيانغ مبوك. (فرانس برس)

استعاد فريق ليل، صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم، من حامل اللقب باريس سان جيرمان، بالرغم من سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه بريست، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 ضمن بطولة فرنسا لكرة القدم الأحد.

وكان النادي الباريسي تصدر موقتًا بفوزه على نيس 2-1 السبت، قبل أن يزيحه ليل عن المركز الأول بفارق نقطة (55 مقابل 54).

ووقف بريست حائلًا دون رفع ليل الفارق إلى 3 نقاط، كما منعه من تحقيق انتصاره السابع تواليًا في الدوري، والثامن في مختلف المسابقات.

وفشل ليل في الثأر من بريست الذي كان ألحق به خسارته الأولى هذا الموسم بفوزه عليه في مباراة الذهاب 3-2 في المرحلة العاشرة.

ولم تشهد المباراة الكثير من المحاولات الخطرة من الطرفين، إذ برغم سيطرة صاحب الأرض حتى الدقيقة 23 من ناحية التسديدات (3 مقابل صفر) والاستحواذ على الكرة (74%)، إلا أنه لم ينجح في هز شباك ضيفه.

غير أن الفرصة الأخطر في الشوط الأول لاحت لبريست في الدقيقة 34 عندما صد الحارس ميك ماينيان تسديدة من المدافع رومان بيرو، قبل أن يتلقف رومان فيفر الكرة من 20 مترًا ويسدد بجانب المرمى.

في الشوط الثاني رفض الحكم هدف مهاجم ليل، الكندي جوناثان دافيد، بتسديدة بقدمه اليمنى بعدما لمس زميله المدافع البرتغالي خوسيه ميغيل فونتي الكرة بيده (67).

في المقابل، أنقذ وسام بن يدر، فريقه موناكو من خسارة كانت ستكون الأولى في العام 2021 بتسجيله هدفي فريقه أمام ضيفه لوريان 2-2.

وسمح التعادل لرجال المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش بتفادي الخسارة بعد سلسلة من 7 انتصارات متتالية في الدوري و8 في مختلف المسابقات منذ بدء العام الحالي.

ورفع موناكو رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع متأخرًا بفارق 3 نقاط عن ليون الثالث، الخاسر أمام مونبلييه 1 - 2 السبت.

وكان قائد نادي الإمارة سجل هدف تقليص الفارق من ركلة جزاء بعد خطأ على يوان ويسا في الدقيقة 48، قبل أن يدرك التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع (90+3)، مسجلًا هدفه الـ13 هذا الموسم في الدوري.