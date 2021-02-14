ريال مدريد يثأر من فالنسيا ويستعيد وصافة الدوري الإسباني

ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني. (فرانس برس)

ثأر ريال مدريد، حامل اللقب من ضيفه فالنسيا الذي أذل النادي الملكي 4-1 حين تواجها ذهابًا في نوفمبر، وذلك بالفوز عليه 2-صفر، اليوم الأحد في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني، ما سمح له باستعادة الوصافة من غريمه برشلونة.

ولم يعطِ ريال أي فرصة لفالنسيا لكي يحلم بأن يحقق فوزين خلال الموسم ذاته على النادي الملكي منذ موسم 1967-1968، إذ كان الطرف الأفضل غالبية اللقاء، والنقطة السلبية الوحيدة كانت خسارته جهود داني كارفاخال في أول مباراة له بعد العودة من الإصابة.

وعاد كارفاخال إلى تشكيلة النادي الملكي بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن الملاعب قرابة شهر، كما حال الألماني توني كروس الذي غاب عن مباراة الثلاثاء المؤجلة من المرحلة الأولى ضد هويسكا (2-1) بسبب الإيقاف.

فيما استمر غياب القائد سيرخيو راموس، وزميله في ريال مدريد بالدفاع البرازيلي مارسيلو، وصانع الألعاب البلجيكي إدين هازار للإصابة.

وكانت بداية الريال مثالية، إذ افتتح التسجيل بعد 12 دقيقة بالهدف الثاني عشر للفرنسي كريم بنزيما في الدوري هذا الموسم بتسديدة من على مشارف المنطقة بعد تمريرة من كروس. وعزز الريال تقدمه بهدف ثانٍ قبيل انتهاء الشوط الأول عبر كروس بتسديدة أيضًا من خارج المنطقة بعد تمريرة من البديل فاسكيس.

وحافظ ريال على نفس الوتيرة في الشوط الثاني واعتقد رجال زيدان أنهم أضافوا هدفًا ثالثًا عبر الفرنسي فيرلان مندي لكن الحكم ألغاه بعد استشارة حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) بداعي التسلل (62).