وعد خاص من محمد صلاح لجماهير ليفربول بعد الهزائم الأخيرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 فبراير 2021, 06:18 مساء
محمد صلاح. (تويتر)

قدم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول، وعدًا إلى جماهير فريقه، وذلك بعد تعرضه أمس السبت، إلى خسارة جديدة أمام ليستر سيتي بثلاثة أهداف لهدف، في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال محمد صلاح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كانت فترة صعبة لأسباب عديدة، نحن أبطال وسنقاتل كالأبطال حتى النهاية.. لن نسمح بأن يتم تقييم هذا الموسم على أساس النتائج التي حققناها مؤخرًا، هذا وعدي لكم جميعًا».

ويستعد فريق ليفربول يوم الثلاثاء المقبل لمواجهة لايبزيغ الألماني، في ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

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