زيدان يتحدث عن الرحيل من ريال مدريد لتدريب منتخب فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 فبراير 2021, 01:09 مساء
زين الدين زيدان (أرشيفية : الإنترنت)

رد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني على تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غراي حول إمكانية خلافته للمدير الفني الحالي لمنتخب «الديوك» ديدييه ديشامب.

قال المدرب الفرنسي خلال مؤتمر صحفي، ردًّا على سؤال بهذه الصدد: «في الوقت الحالي أنا هنا، أستمتع بما أقوم به وسنرى في المستقبل، لا أحد يعلم أبدًا، أركز حاليًا على عملي اليومي مع ريال مدريد»، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية.

وبدا من تصريحات زيدان أن منصب المدير الفني لمنتخب «الديوك» يروق له، وأوضح: «المنتخب الفرنسي قد يكون هدفًا يومًا ما، قلت ذلك قبل 10 أعوام حين بدأت أدرب، ولكن في الوقت الراهن حاضري وواجبي هو ريال مدريد، أركز ذهنيًَّا فقط على ما أقوم به هنا».

ولا يرى زيدان أن لديه القدرة الآن على تقرير مستقبله في النادي، إذا ما كان سيظل مع الريال الموسم المقبل أم لا، وبين في هذا الصدد: «ليس الأمر كذلك، في النهاية يكمن الأمر في الفرص التي لديك، ما سيحدث في المستقبل غير معروف».

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