الترجي التونسي ينجو من أولى مفاجآت دوري الأبطال

فريق الترجي الرياضي التونسي (أرشيفية : الإنترنت)

أفلت الترجي التونسي من مفاجآت ضيفه فريق تونغيث، واستهل مسيرته في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بالفوز 2-1، على منافسه السنغالي، السبت، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة بالمسابقة القارية.

تصدر الترجي الذي يمتلك أربعة ألقاب في البطولة ترتيب المجموعة، برصيد ثلاث نقاط، متفوقًا بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه الزمالك والمولودية، اللذين تعادلا دون أهداف في الجولة ذاتها بالعاصمة المصرية القاهرة.

في المقابل، ظل تونغيث الذي يشارك في دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، بعدما أطاح بفريق الرجاء البيضاوي المغربي من دور الـ32، بلا رصيد من النقاط في ذيل الترتيب.

وتقدم تونغيث بهدف مباغت عن طريق غيبريل سيلا في الدقيقة 33، لكن طه ياسين الخنيسي أحرز هدف التعادل في الدقيقة 45، وفي الشوط الثاني، سجل البديل الغاني خالد عبدالباسط الهدف الثاني للترجي في الدقيقة 78، ليمنح أول ثلاث نقاط للفريق التونسي.