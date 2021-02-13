يوفنتوس يسقط أمام نابولي

نابولي يهزم يوفنتوس (إنترنت)

حقق نادي نابولي فوزًا صعبًا على يوفنتوس، بهدف نظيف، اليوم السبت، في الجولة 22 من الدوري الإيطالي، على ملعب دييغو أرماندو مارادونا، أحرز المهاجم لورينزو إنسيني هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو.

نجح نابولي بهذا الفوز في اختباره الأخير قبل مواجهة غرناطة، الخميس المقبل، في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، بينما فشل يوفنتوس في تحقيق فوز يمنحه الثقة قبل مواجهته المرتقبة المقرر لها الأربعاء المقبل أمام بورتو في ذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال.

وبهذا الفوز، رفع نابولي رصيده من النقاط إلى 40 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد اليوفي عند 42 نقطة في المركز الثالث.