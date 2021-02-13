باريس سان جيرمان يحقق فوزه السادس قبل مواجهة برشلونة

كين يسجل هدف الفوز في مرمى نيس (فرانس برس)

حقق باريس سان جيرمان حامل اللقب، الأهم بفوزه على ضيفه نيس 2-1 السبت في افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، وانتزع الصدارة موقتًا من ليل.

وسجل الألماني يوليان دراكسلر والإيطالي مويز كين هدفي باريس سان جيرمان، والبرتغالي روني لوبيش هدف نيس، وعانى باريس سان جيرمان الأمرين لتحقيق الفوز، وبدا تأثره الكبير بغياب نجومه البرازيلي نيمار، والأرجنتيني أنخل دي ماريا، والإيطالي ماركو فيراتي بسبب الإصابة، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

اضطر مدرب باريس، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، إلى غشراك دراكسلر وكين أساسيين في خط الهجوم إلى جانب مواطنه ماورو إيكاردي والنجم كليان مبابي الذي لم يكن موفقًا في المباراة.

وأنجز باريس سان جيرمان المهمة المحلية على أكمل وجه، قبل رحلته إلى إسبانيا لمواجهة برشلونة في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

الفوز هو السادس على التوالي لباريس سان جيرمان على أرضه والثالث على التوالي منذ خسارته المفاجئة أمام لوريان 2-3 في المرحلة الثانية والعشرين، والسابع عشر هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 54 نقطة بفارق الأهداف أمام ليل الذي يستضيف بريست الأحد في ختام المرحلة.

في المقابل، مني نيس بخسارته الحادية عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الثالث عشر.