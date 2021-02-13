باريس سان جيرمان يحقق فوزه السادس قبل مواجهة برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 فبراير 2021, 10:30 مساء
كين يسجل هدف الفوز في مرمى نيس (فرانس برس)

حقق باريس سان جيرمان حامل اللقب، الأهم بفوزه على ضيفه نيس 2-1 السبت في افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، وانتزع الصدارة موقتًا من ليل.

وسجل الألماني يوليان دراكسلر والإيطالي مويز كين هدفي باريس سان جيرمان، والبرتغالي روني لوبيش هدف نيس، وعانى باريس سان جيرمان الأمرين لتحقيق الفوز، وبدا تأثره الكبير بغياب نجومه البرازيلي نيمار، والأرجنتيني أنخل دي ماريا، والإيطالي ماركو فيراتي بسبب الإصابة، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

اضطر مدرب باريس، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، إلى غشراك دراكسلر وكين أساسيين في خط الهجوم إلى جانب مواطنه ماورو إيكاردي والنجم كليان مبابي الذي لم يكن موفقًا في المباراة.

وأنجز باريس سان جيرمان المهمة المحلية على أكمل وجه، قبل رحلته إلى إسبانيا لمواجهة برشلونة في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

الفوز هو السادس على التوالي لباريس سان جيرمان على أرضه والثالث على التوالي منذ خسارته المفاجئة أمام لوريان 2-3 في المرحلة الثانية والعشرين، والسابع عشر هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 54 نقطة بفارق الأهداف أمام ليل الذي يستضيف بريست الأحد في ختام المرحلة.

في المقابل، مني نيس بخسارته الحادية عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الثالث عشر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مجلس الشيوخ الأميركي يبرىء الرئيس السابق ترامب من تهمة «الحض على التمرد»
دولى
«فرانس برس»: العلاقات بين تركيا وإدارة بايدن تبدو متوترة من البداية
دولى
«الشيوخ الأميركي» يصوت لصالح الاستماع للشهود ما يطيل أمد محاكمة ترامب
دولى
ضبط تشكيل عصابي يمتهن السطو المسلح وسرقة المركبات الآلية بطرابلس
ليبيا
مباحثات مع «الصحة العالمية» و«يونيسيف» لإطلاق حملة تطعيم ضد «كورونا» في ليبيا
ليبيا
«الجمارك» تبدأ تنفيذ برنامج التتبع الإلكتروني للمنتجات الواردة إلى الموانئ ...
ليبيا
مع انتخاب المنفي ودبيبة.. الخلافات الإقليمية تتجدد حول مذكرة التفاهم بين الوفاق ...
ليبيا
السني: لجنة العقوبات بمجلس الأمن رفضت رسميا طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة
ليبيا
النائبة صباح جمعة: اجتماع الغردقة يتوصل إلى «خارطة طريق» دستورية
ليبيا
مصر واليونان وقبرص تدعو الحكومة الليبية الجديدة لاعتبار مذكرات التفاهم الموقعة ...
ليبيا
إدارة بايدن تفسر أسباب تمديد حالة الطوارئ بشأن ليبيا
ليبيا
«خارجية الوفاق» ترد على تسجيل مصور بثه ديوان المحاسبة بشأن مصروفات البعثات ...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أضرار الأدوية المسكنة للآلام