ليفركوزن يهدر نقطتين.. وهالاند ينقذ دورتموند

شيك بعد تسجيله الهدف الثاني لباير ليفركوزن في مرمى ماينتس (فرانس برس)

أهدر باير ليفركوزن نقطتين ثمينتين في سعيه إلى المنافسة على المراكز المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، عندما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه مايتنس، لكن بروسيا دورتموند أفضل حالًا منه ونجا من خسارة أمام ضيفه هوفنهايم بفضل هدف متأخر لنجمه النرويجي إرلينغ هالاند وتعادل معه 2-2 أيضًا، السبت في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

في المباراة الأولى، كان باير ليفركوزن في طريقه إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي عندما تقدم بهدفين نظيفين سجلهما الأرجنتيني لوكاس ألاريو عندما استغل كرة عرضية من الفرنسي موسى ديابي، والتشيكي باتريك بتسديدة بيسراه من زاوية صعبة إثر تمريرة من الوافد الجديد الإنجليزي ديماراي غراي، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

لكن ماينتس انتفض في الدقائق المتبقية بتسجيله هدفين متأخرين عن طريق روبرت غلاتسيل بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة إثر تمريرة من الفرنسي موسى دياخاتيه والنمساوي كيفن ستويغر بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة، ليحرم باير ليفركوزن من الارتقاء إلى المركز الثالث ولو موقتًا.

وصعد باير ليفركوزن إلى المركز الرابع موقتًا برصيد 36 نقطة بفارق الأهداف أمام آينتراخت فرانكفورت الذي يستضيف كولن الأحد في ختام المرحلة، فيما بقي ماينتس في المركز السابع عشر قبل الأخير مع 14 نقطة.

وفي الثانية، أنقذ هالاند بروسيا دورتموند من خسارة رابعة في مبارياته الخمس الأخيرة بتسجيله هدفًا متأخرًا أدرك به التعادل أمام ضيفه هوفنهايم، وكان بروسيا دورتموند البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الإنجليزي جايدون سانشو، لكن الضيوف ردوا بهدفين لمؤنس دبور وإيلاس بيبو، قبل أن يدرك هالاند التعادل.

زاد هوفنهايم الضغط على مدرب دورتموند الموقت إدين ترزيك الذي خلف السويسري المقال لوسيان فافر مطلع العام الحالي، إذ أن فريقه لا يزال في المركز السادس متأخرًا بفارق ثلاث نقاط عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.