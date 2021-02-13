في 7 دقائق.. ليستر سيتي يسقط ليفربول بخسارة ثالثة تواليا

مباراة ليستر سيتي و ليفربول (إنترنت)

سجل ليستر سيتي ثلاثة أهداف في غضون سبع دقائق ليقلب الطاولة على ضيفه ليفربول ويسقطه بنتيجة 3-1 ملحقًا بحامل اللقب الخسارة الثالثة تواليًا في الدوي الإنجليزي لكرة القدم في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين السبت، في مباراة شهدت ارتكاب الحارس البرازيلي أليسون بيكر خطأ فادحًا آخر.

وتقدم ليفربول عبر المصري محمد صلاح في الدقيقة 67 قبل أن ينتفض ليستر عبر جيمس ماديسون (78)، جايمي فاردي (81) وهارفي بارنز (85)، وهي المرة الأولى التي يخسر فيها الفريق الأحمر ثلاث مباريات متتالية في الدوري منذ نوفمبر 2014، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وكان ليفربول يمني النفس في العودة إلى سكة الانتصارات والارتقاء إلى المركز الثالث على حساب مضيفه، إلا أن رصيده تجمد عند 40 نقطة في المركز الرابع بفارق ست نقاط عن فريق المدرب الأيرلندي الشمالي برندن رودجرز.

ودخل ليفربول المواجهة بعد أن مني بخسارة مدوية على أرضه في المرحلة السابقة بنتيجة 1-4 أمام مانشستر سيتي، ارتكب خلالها أليسون خطأين فادحين سمحا لسيتي بهز شباكه، كانت الثالثة تواليًا في الدوري على ملعب «آنفيلد» وهو ما لم يحصل مع حامل اللقب منذ تشيلسي العام 1956.

وكان المدرب الألماني يورغن كلوب يأمل أن يعوّض أليسون أخطاءه، حيث صرح بعد الخسارة أمام سيتي: «بالنسبة لحارس من جودة أليسون بيكر، من النادر ارتكاب أخطاء من هذا النوع، لا بل اثنين في المباراة ذاتها».

وتابع: «الآن لدينا مباراة مقبلة وهذا جيد لأن بإمكانه أن يقدم مستواه المعهود مجددًا ومن ثم كل شيء سيكون على ما يرام»، إلا أن الرياح لم تجرِ كما اشتهت سفن الألماني الذي أمل الاستعداد بطريقة أفضل لذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء ضد لايبزيغ الألماني في بوادبست.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى لقلب الدفاع التركي أوزان كاباك الذي وصل في سوق الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة من شالكه الألماني لتعزيز صفوف الخط الخلفي الذي يعاني إصابات عدة، آخرها لاعب الوسط البرازيلي فابينيو الذي كان يشغل مركز قلب الدفاع منذ إصابة الهولندي فيرجيل فان دايك وجو غوميز.

مباراة ليستر سيتي و ليفربول (إنترنت)