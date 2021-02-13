كريسبو مدربا لـ«ساو باولو» البرازيلي

هرنان كريسبو (فرانس برس)

أصبح الهداف الأرجنتيني السابق، هرنان كريسبو، مدربًا لفريق ساو باولو البرازيلي بحسب ما أعلن الأخير في بيان أمس الجمعة، ويأتي تعيين المدرب البالغ 45 عامًا بعد قيادته ديفينسا إي خوستيسيا المتواضع إلى لقب كأس سودأميريكانا الرديفة في أميركا الجنوبية.

ووقع المهاجم المتوج سابقًا بلقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي، والدوري الإيطالي ثلاث مرات مع إنتر، عقدًا لسنتين مع ساو باولو، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وقال رئيس النادي جوليو كاساريس: «لديه تاريخ مليء بالانتصارات، كان رياضيًّا رائعًا وهو مدرب واعد، لدينا قائد بعقلية الفائز».

ويحل كريسبو بدلًا عن فرناندو دينيز المقال بعد سلسلة نتائج سيئة أنزلت ساو باولو عن قمة الدوري البرازيلي.

وتسلم كريسبو (35 هدفًا في 64 مباراة دولية) تدريب ديفينسا إي خوسيتسيا من الضواحي الجنوبية للعاصمة بوينوس آيرس الذي أطلقته شركة للحافلات، في يناير 2020 ليكون التجربة التدريبية الرابعة له بعد فريق شباب بارما الإيطالي (2014-2015) ومودينا الإيطالي (2015-2016) وبانفيلد الأرجنتيني (2018-2019).

ونجح الهداف السابق الذي أمضى معظم مسيرته الكروية في الدوري الإيطالي، حيث تنقل بين بارما (1996-2000 و2010-2012) ولاتسيو (2000-2002) وإنتر ميلان (2002-2003 و2006-2009) وميلان (2004-2005) وجنوى (2009-2010) تخللها مروره بتشيلسي، في قيادة هذا الفريق المتواضع نهاية يناير إلى الإنجاز التاريخي بالفوز في نهائي المسابقة الثانية من حيث الأهمية في القارة من بعد كوبا ليبرتادوريس على مواطنه لانوس 3-صفر.