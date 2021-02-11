بايرن ميونخ يتوج بكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه.. ويحقق السداسية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 فبراير 2021, 10:11 مساء
فريق بايرن ميونخ الألماني يتوج بكأس العالم للأندية. (تويتر)

توج فريق بايرن ميونخ الألماني، بكأس العالم للأندية لكرة القدم، بعد فوزه على تيغريس المكسيكي، بهدف دون مقابل في النهائي الذي جمعهما على ملعب «المدينة التعليمية» في مدينة الريان القطرية.

ويدين الفريق البافاري بالفضل في الفوز لنجمه الفرنسي بنيامين بافارد، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ59، بعد أن استغل كرة فشل حارس الفريق المكسيكي في التعامل معها.

وبذلك الإنجاز حقق بايرن ميونخ السداسية التاريخية، حيث حقق الدوري والكأس والسوبر في ألمانيا، وحقق في الموسم نفسه دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، قبل أن يكمل سداسيته التاريخية بالفوز بكأس العالم للأندية.

وبات بايرن ميونيخ ثاني فريق بعد برشلونة الإسباني العام 2009 يحقق إنجاز التتويج بستة ألقاب.

يذكر أن فريق النادي الأهلي المصري بطل أفريقيا حقق المركز الثالث في البطولة والميدالية البرونزية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بطل أميركا الجنوبية في مباراة الثالث والرابع بركلات الترجيح بفضل تألق محمد الشناوي.

فريق بايرن ميونخ الألماني أمام تيغريس المكسيكي بكأس العالم للأندية. (تويتر)
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