بالصور.. الأهلي المصري يحرز برونزية مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 فبراير 2021, 07:22 مساء
فريق الأهلي المصري في مونديال الأندية. (تويتر)

حقق الأهلي المصري المركز الثالث، وحصد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في قطر، عقب تغلبه على بالميراس البرازيلي بنتيجة (3-2 ) بركلات الترجيح مساء اليوم الخميس.

وفرض التعادل السلبي كلمته على مجريات اللقاء، ولجأ الفريقان لركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وسجل للأهلي بدر بانون ومحمد هاني وجونيور أجاي، وأضاع عمرو السولية ومروان محسن، وسجل لبالميراس جوستافو سكاربا وجوستافو جوميز وأضاع روني ولويز أدريانو وفيليبي ميلو.

فريق الأهلي المصري في مونديال الأندية. (تويتر)
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