نيوكاسل يفقد مهاجمه حتى نهاية الموسم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 فبراير 2021, 06:02 مساء
كالوم ويلسون. (تويتر)

أكد ستيف بروس، مدرب فريق نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن كالوم ويلسون مهاجم الفريق سيغيب عن أغلب مباريات الفريق المتبقية هذا الموسم بسبب الإصابة.

وقال بروس، وفقًا لـ«جول»: «لسوء الحظ يعاني كالوم من تمزق عميق في أوتار الركبة، قد يغيب من ستة إلى ثمانية أسابيع».

وانضم ويلسون للثنائي فابيان شار وخافير مانكويلو، ليختفي بريق الفوز الذي حققه نيوكاسل على ساوثهامبتون.

وأشار بروس: «كان هذا انتصاراً رائعاً لنا، ما حدث بخسارة ثلاثة لاعبين خاصة مهاجم الفريق لعدة أسابيع، يعد أمرا صعبا ولسوء الحظ علينا تقبله».

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