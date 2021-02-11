مانشستر سيتي يلحق بجاره يونايتد إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

لاعبو مانشستر سيتي. (فرانس برس)

لحق مانشستر سيتي بجاره مانشستر يونايتد، إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي في كرة القدم بفوزه على مضيفه سوانسي سيتي من الدرجة الأولى (الثانية عملياً) 3-1، اليوم الأربعاء في ثمن النهائي.

وسجل كايل ووكر في الدقيقة (30) ورحيم سترلينغ (47) والبرازيلي غابريال جيزوس (50) أهداف مانشستر سيتي، ومورغان وايتايكر (77) هدف سوانسي سيتي.

وكان مانشستر يونايتد وبورنموث من الدرجة الثانية أول المتأهلين إلى ربع النهائي بفوز الأول على ضيفه وست هام يونايتد 1-صفر بعد التمديد، والثاني على مضيفه برنلي 2-صفر الثلاثاء في افتتاح مباريات ثمن النهائي.

ويختتم الدور ثمن النهائي الخميس بلقاءي ولفرهامبتون مع ستوثمبتون، وبارنسلي من الدرجة الثانية مع تشلسي.