نانت الفرنسي يقيل مدربه دومينيك

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 فبراير 2021, 09:08 مساء
ريمون دومينيك. (فرانس برس)

أقال نادي نانت الفرنسي مدربه ريمون دومينيك الذي عُيّن في ديسمبر الماضي، بعد سبع مباريات فقط في الدوري، حيث يواجه الفريق خطر الهبوط إلى الدرجة الثانية، بحسب ما أفاد مصدر في النادي طلب عدم كشف هويته، وفقا لـ«فرانس برس».

وكانت هذه التجربة التدريبية الأولى لدومينيك منذ إضراب لاعبي المنتخب الفرنسي في كنيسنا (جنوب أفريقيا) خلال كأس العالم 2010، والذي أدى إلى خروج الديوك من الدور الأول.

ويعاني نانت من أزمة بعد سلسلة من 15 مباراة من دون فوز في الدوري هي الأولى في تاريخه، بينها أربعة تعادلات وثلاث هزائم منذ وصول دومينيك.

وغاب دومينيك الأربعاء عن مباراة فريقه أمام لنس في الدور الأول من كأس فرنسا التي خسرها 2-4، لتواجده في الحجر الصحي بعدما جاءت نتيجته في اختبار كوفيد-19 إيجابية الإثنين، رغم خضوعه لفحص أتت نتيجته سلبية الثلاثاء، وحل بدلاً عنه مساعده باتريك كولو على غرار ما حصل في ديسمبر الماضي بعد إقالة كريستيان غوركوف.

وبحسب وسائل إعلام عدة، من المتوقع أن يخلف دومينيك، أنطوان كومبواريه لقيادة مهمة تجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وكومبواريه كان لاعباً في نانت، وسبق له أن درب باريس سان جرمان، وديجون الذي أنقذه من الهبوط في العام 2019، لكن مهمته لم تكن ناجحة مع تولوز الموسم الماضي.

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