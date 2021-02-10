ريال مدريد ينعى أسطورته السابقة باتشين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 فبراير 2021, 04:21 مساء
إنريكي بيريز باتشين (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، وفاة إنريكي بيريز باتشين، أحد أساطير كرة القدم السابقين للفريق عن عمر 82 عاماً.

ونعى رئيس النادي «الملكي» ومجلس إدارة النادي النجم السابق ببالغ الأسى والحزن من خلال بيلن على الموقع الإلكتروني للنادي اليوم، وذكر النادي في نعيه: «ريال مدريد يود التعبير عن خالص تعازيه وتعاطفه مع زوجة الراحل وابنتيه كريستينا وميرسيدس وحفيديه خافيير وكريستينا وجميع أقاربه ومحبيه».

ولعب باتشين للريال خلال الفترة من 1959 إلى 1968، وخلال تسعة مواسم في صفوف الريال، خاض النجم الراحل 218 مباراة وفاز مع الفريق بلقبين في البطولة الأوروبية ولقب واحد في كأس انتركونتيننتال، إضافة للفوز معه بسبعة ألقاب في الدوري الإسباني ولقب واحد في كأس إسبانيا.

كما لعب باتشين، الذي ظل مرتبطا بالريال على مدار حياته كلها، للمنتخب الإسباني لكرة القدم.

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