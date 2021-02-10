التعاون يضم الإيفواري أداما كامارا

وصل أمس الثلاثاء المحترف الإيفواري اداما كامارا إلى مطار بنينا ببنغازي تمهيدا لانضمامه إلى نادي التعاون الرياضي المنافس في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم لموسم 2021/202.

كان في استقبال المحترف الإيفواري اداما كامارا نائب رئيس النادي القذافي شلبي، ووكيل أعمال اللاعب عزالدين الجلالي، بحسبما كشفته صفحة الحصرية للمنتخبات للإعلامي حسن أبودجاجة.

ويضم التعاون المحترف الإيفواري اداما كامارا بهدف دعم صفوفه خصوصا أنه من العناصر الشابة، ويبلغ 23 عاماً، كما يشغل مركز وسط ميدان ارتكاز، وجاء التعاقد معه قادما من نادي البنزرتي التونسي، وكان قد مثل المنتخب العاجي تحت 20 سنة.