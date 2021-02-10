نقل مباراة أتلتيكو مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

مباراة بين أتلتيكو مدريد وتشيلسي (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الأربعاء نقل مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني وضيفه تشيلسي الإنجليزي في ذهاب دور ثمن النهائي إلى العاصمة الرومانية بوخارست، بسبب الإجراءات المتبعة من الحكومة الإسبانية للحدّ من تفشي فيروس «كورونا».

وأفاد «ويفا» في بيانه «تاريخ المباراة 23 فبراير وموعد إقامتها لم يتبدلا»، فيما ستقام مباراة الإياب في لندن على ملعب «ستامفورد بريدج» في مارس المقبل، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

وكان «ويفا» أعلن نقل مباراتين أخريين في المسابقة العريقة بين لايبزيغ الألماني وضيفه ليفربول الإنجليزي وبوروسيا مونشنغلادباخ وضيفه الإنجليزي الآخر مانشستر سيتي إلى بودابست عاصمة المجر للأسباب ذاتها.