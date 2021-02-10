ديوكوفيتش يبلغ بصعوبة دور بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

ديوكوفيتش (فرانس برس)

أفلت الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول وحامل اللقب من مفاجأة مدوية وبلغ الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام للموسم، بصحبة وصيفه النمساوي دومينيك تييم والأميركية المخضرمة سيرينا وليامز.

واحتاج ديوكوفيتش إلى خوض أربع مجموعات وشوطين فاصلين لتخطي الأميركي فرانسيس تيافو 6-3 و6-7 (3-7) و7-6 (7-2) و6-3، ومواصلة مسعاه إلى تتويج تاسع في أستراليا والثامن عشر في الغراند سلام، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وأقر ديوكوفيتش بعدما احتاج إلى ثلاث ساعات ونصف الساعة لكي يتجاوز عقبة تيافو ويحسم مواجهته الأولى على الإطلاق مع الأميركي البالغ 23 عاما والمصنف 64 عالميا، بأن «المباراة كانت صعبة جدا، معركة رائعة من فرانسيس، مباراة رائعة من جهته».

وتابع: «لكنها ليست المرة الأولى التي أجد فيها نفسي في وضع مماثل، أعلم كيف أتعامل مع هذا النوع من الظروف».

ويلتقي ديوكوفيتش في الدور المقبل أحد الأميركيين رايلي أوبيلكا أو تايلور فريتس.

وحقق ديوكوفيتش لقبه السابع عشر في البطولات الأربع الكبرى في النهائي العام الماضي، عندما قلب تخلفه 1-2 أمام تييم إلى فوز بخمس مجموعات.