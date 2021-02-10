نتس يسقط مجددا وجاز يواصل تألقه في الدوري الأميركي للسلة

مباراة ديترويت و بروكلين (فرانس برس)

مني بروكلين نتس بهزيمة ثالثة تواليا بغياب نجمه كيفن دورانت بسبب بروتوكولات فيروس «كورونا»، وجاءت على يد صاحب أسوأ سجل ديترويت بيستونز 111-122 الثلاثاء، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الذي شهد فوزا آخر ليوتا جاز المتألق هذا الموسم.

ولم يكن مدرب نتس الكندي ستيف ناش راضيا على الإطلاق عما شاهده من فريقه ضد منافس قادم بدوره من أربع هزائم متتالية، لا سيما في الشوط الأول الذي تخلف خلاله بفارق 20 نقطة، قائلا: «هذه رياضة محترفة، الفريق المنافس موهوب ويملك القدرات ونحن ناقصو العدد، علينا ترتيب أمورنا»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ورأى أن «الأولوية هي تغيير السلوك وإيجاد هذا المستوى التنافسي وهذا التواصل بين اللاعبين»، وبرز بين اللاعبين جيمس هاردن بتسجيله 24 نقطة وكايري إيرفينغ الذي غاب عن خسارة السبت أمام فيلادلفيا سيكسرز بسبب التواء في أصبعه، لكنه عاد ضد بيستونز وسجل 27 نقطة من دون أن يكون ذلك كافيا لتجنيب فريقه الهزيمة الثانية عشرة في 26 مباراة.

ورغم تقهقره في قاع الترتيب العام، أظهر ديترويت روحه القتالية التي أجبرت لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب على خوض شوطين إضافيين الإثنين، لكي يفوز على رجال المدرب دواين كايسي.

وواصل يوتا جاز عروضه الرائعة هذا الموسم وعزز صدارته للمنطقة الغربية والترتيب العام بتحقيقه فوزه الخامس تواليا والسادس عشر في آخر 17 مباراة، وجاء بفارق كبير على حساب ضيفه بوسطن سلتيكس 122-108 بفضل الأداء الجماعي، إذ تجاوز خمسة من لاعبيه حاجز العشر نقاط.

وكان دونوفان ميتشل الأفضل بتسجيله 36 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة، فيما أضاف جو إينغليس 24 مع ست تمريرت حاسمة والفرنسي رودي غوبير 18 مع 12 متابعة.