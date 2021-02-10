يوفنتوس يفلت من انتقام إنتر ويصل لنهائي كأس إيطاليا

كريستيانو رونالدو (فرانس برس)

بلغ يوفنتوس نهائي كأس إيطاليا للمرة السابعة في الأعوام العشرة الأخيرة بتعادله السلبي أمام ضيفه إنتر الثلاثاء في إياب الدور نصف النهائي.

وكان فريق «السيدة العجوز» خطا خطوة كبيرة نحو النهائي عندما تغلب ذهابا في عقر دار منافسه ملعب «جوزيبي مياتسا» الثلاثاء الماضي 2-1، بفضل هدفي نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليثأر لخسارته أمامه على الملعب ذاته قبلها بأسبوعين بهدفين نظيفين في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ووصل يوفنتوس إلى النهائي للمرة 20 في تاريخه، أكثر على الأقل بثلاث مرات من أي فريق آخر روما 17 مرة وإنتر 13.

وحرم رجال المدرب أندريا بيرلو مضيفه من بلوغ المباراة النهائية الأولى منذ عشرة أعوام، وتحديدا منذ العام 2011 عندما توج باللقب السابع في تاريخه.

ويواجه يوفنتوس الفائز من نصف النهائي الثاني الأربعاء بين أتالانتا برغامو الذي يستضيف نابولي حامل اللقب، علما بأن الفريقين تعادلا سلبا في مباراة الذهاب على ملعب دييغو مارادونا في نابولي.