بصمات صلاح على الصاعدة المصرية في التنس العالمي ميار شريف

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 فبراير 2021, 04:39 مساء
ميّار شريف (فرانس برس)

تلقت ميّار شريف النصح من مواطنها نجم كرة القدم محمد صلاح وأصبحت اليوم الثلاثاء أول مصرية تبلغ الدور الثاني من البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعد تغلبها على الفرنسية كلويه باكيه 7-5 و7-5 في الدور الأول من بطولة أستراليا في ملبورن.

بعد أن خاضت أولى مبارياتها في البطولات الكبرى في رولان غاروس العام الماضي وخسرت بصعوبة أمام التشيكية المصنفة ثانية كارلوينا بليشكوفا بثلاث مجموعات، أصبح لشريف اسم في الرياضة المصرية، حسب ما ذكرته «فرانس برس».

حصلت على عقود رعاية بالإضافة إلى دعم من رجل الأعمال نجيب ساويرس، ومن خلالها نالت لقاء مفاجئا عبر الفيديو مع نجم ليفربول ومتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي راهنا، طالبة من الهداف الماكر بعض النصح لتطوير مسيرتها.

قال الفرعون للمتوّجة أخيرا بدورة تشارليستون الأميركية على أرض ترابية محبّبة لها: «عندما كنت صغيرا، لم أكن أتوقع أن أصبح بين الأفضل في العالم، لكن توقعت أن أقوم بعمل جيد في مصر».

وعن تعامله مع الضغوط والتوقعات، أضاف صلاح للاعبة الصاعدة بقوة: «بداية كانت الأمور أصعب لكن مع الوقت اعتدت على الموضوع، بدأت أعمل على تحسين قوتي الذهنية، ما سمح لي الاستفادة أكثر في كرة القدم».

ختم النجم العالمي: «أريد أن أظهر للناس أني منحتهم الأمل وقمت بشيء لم يحدث سابقا في بلدنا».

باختصار، ردّت شريف على اللاعب الأعسر: «لقد وصلت النصيحة».

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