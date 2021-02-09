نادال ينطلق بعد مخاوف 15 يوما

رافايل نادال (فرانس برس)

بدّد الإسباني رافايل نادال المصنف ثانيا الشكوك بشأن وضعه البدني وبدأ مشواره في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، بفوز سهل على الصربي لاسلو دييري 6-3 و6-4 و6-1، فيما بدأت الأميركية صوفيا كينين المصنفة رابعة حملة الدفاع عن لقبها بشكل متعثر بعد فوزها الصعب على الأسترالية ماديسون إينغليس 7-5 و6-4 الثلاثاء في الدور الأول لأولى بطولات الغراند سلام للموسم.

ولم يظهر نادال في مستهل مسعاه للفوز بلقب البطولة الأسترالية للمرة الثانية في مسيرته بعد العام 2009 والانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى الذي يتشاركه حاليا مع الغائب السويسري روجيه فيدرر (20 لكل منهما)، أي علامات تأثر بالأوجاع التي عانى منها في ظهره ودفعته إلى عدم المشاركة في كأس رابطة المحترفين الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

واحتاج ابن الـ34 عاما إلى ساعة و53 دقيقة فقط لتخطي عقبة دييري المصنف 56 عالميا والتأهل إلى الدور الثاني حيث سيواجه الأميركي مايكل موه المصنف 177 الذي أقصى الصربي فيكتور ترويتسكي بخمس مجموعات.

وأقر نادال «كان الوضع صعبا عليَّ في الأيام الـ15 الماضية، بالتالي كنت بحاجة لتخطي هذا اليوم في مباراتي الأولى، وهذا ما فعلته، أنا سعيد بالتأهل وأعتقد أني قمت بعمل جيد اليوم، الفوز بثلاث مجموعات متتالية، هذا ما كنت بحاجة إليه».