القضاء يحقق في تهمة قتل مارادونا

لوحة جدارية لمارادونا في بوينوس إيرس (فرانس برس)

فتح القضاء تحقيقًا بحق ثلاثة من مقدمي الرعاية الصحية بتهمة القتل غير المتعمد لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا في نوفمبر الماضي، وذلك وفق ما نقلت الصحف المحلية عن مصدر قضائي أمس الإثنين.

وكان جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي والطبيبة النفسية أغوستينا كوزاشوف أول من شملهما التحقيق، قبل أن يمتد الآن إلى عالم نفس وممرضين رجل وامرأة كانوا برفقة الفتى الذهبي قبل رحيله، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وفتح مكتب المدعي العام في سان إيسيدرو تحقيقًا في نهاية نوفمبر لتحديد المسؤولية عن وفاة مارادونا الذي فارق الحياة متأثرًا بمضاعفات في القلب في 25 من الشهر ذاته عن عمر يناهز 60 عامًا في منزله في تيغري، شمال العاصمة بوينوس آيرس.

وبدأ هذا الإجراء بعد إفادات من البنات الثلاث لمارادونا، دالما، جيانينا وجانا، ويهدف إلى تحديد إهمال محتمل أو تهور في العلاج الطبي للمتوج بكأس العالم 1986.

وبحسب المصدر القضائي، من المقرر أن يمثل المشتبه بهم الثلاثة الجدد أمام النيابة العامة هذا الأسبوع.

ودافع لوكي بعد استجوابه عن نفسه واصفًا جهوده لمساعدة «مريض صعب السيطرة عليه».

خضع اللاعب الذي قاد نابولي إلى لقبين في الدوري الإيطالي عامي 1987 و1990 لجراحة بداية نوفمبر لإزالة ورم دموي في الرأس وتوفي بعد بضعة أسابيع.