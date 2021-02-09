القضاء يحقق في تهمة قتل مارادونا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 فبراير 2021, 01:17 مساء
لوحة جدارية لمارادونا في بوينوس إيرس (فرانس برس)

فتح القضاء تحقيقًا بحق ثلاثة من مقدمي الرعاية الصحية بتهمة القتل غير المتعمد لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا في نوفمبر الماضي، وذلك وفق ما نقلت الصحف المحلية عن مصدر قضائي أمس الإثنين.

وكان جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي والطبيبة النفسية أغوستينا كوزاشوف أول من شملهما التحقيق، قبل أن يمتد الآن إلى عالم نفس وممرضين رجل وامرأة كانوا برفقة الفتى الذهبي قبل رحيله، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وفتح مكتب المدعي العام في سان إيسيدرو تحقيقًا في نهاية نوفمبر لتحديد المسؤولية عن وفاة مارادونا الذي فارق الحياة متأثرًا بمضاعفات في القلب في 25 من الشهر ذاته عن عمر يناهز 60 عامًا في منزله في تيغري، شمال العاصمة بوينوس آيرس.

وبدأ هذا الإجراء بعد إفادات من البنات الثلاث لمارادونا، دالما، جيانينا وجانا، ويهدف إلى تحديد إهمال محتمل أو تهور في العلاج الطبي للمتوج بكأس العالم 1986.

وبحسب المصدر القضائي، من المقرر أن يمثل المشتبه بهم الثلاثة الجدد أمام النيابة العامة هذا الأسبوع.

ودافع لوكي بعد استجوابه عن نفسه واصفًا جهوده لمساعدة «مريض صعب السيطرة عليه».

خضع اللاعب الذي قاد نابولي إلى لقبين في الدوري الإيطالي عامي 1987 و1990 لجراحة بداية نوفمبر لإزالة ورم دموي في الرأس وتوفي بعد بضعة أسابيع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

« بلومبرغ»: ناقلة نفط فارغة غادرت ميناء الحريقة
ليبيا
قاهر محمد علي.. وفاة الملاكم ليون سبينكس عن 67 عاماً
رياضة عالمية
ليفاندوفسكي يقود بايرن ميونيخ لنهائي مونديال الأندية بثنائية في شباك الأهلي ...
رياضة عالمية
الأمم المتحدة تناشد 57 دولة استعادة نسائها وأطفالها من مخيمين في سورية
دولى
مدعون ديمقراطيون: ترامب ارتكب «انتهاكا للدستور هو الأخطر على الإطلاق»
دولى
وفاة النائب اللبناني والسياسي المخضرم جان عبيد متأثرا بإصابته بـ«كورونا»
عربى
أنور الطشاني يتقدم بشكوى إلى «فيفا» بعد استبعاده من انتخابات اتحاد الكرة
رياضة محلية
نبيلة الشاعري تغني بالإنجليزية من ألحان والدها حميد الشاعري (فيديو)
ثقافة وفن
تونس تعلن إعادة فتح مندوبية للسياحة في ليبيا
ليبيا
إيران تعلق على طرح ماكرون: لا حاجة إلى وسيط في الاتفاق النووي
دولى
لجنة المسابقات تؤجل مباراة الاتحاد والمدينة وتصدر جدول الأسبوع الثالث
رياضة محلية
أضيق منزل في لندن للبيع بأكثر من مليون يورو
منوعات
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

توصية طبية.. ممنوع الكلام في وسائل النقل