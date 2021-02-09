سواريز أسرع لاعب في القرن يصل لأهداف متخطيًا كريستيانو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 فبراير 2021, 12:29 مساء
سواريز (فرانس برس)

أوقف سلتا فيغو سلسلة انتصارات المتصدر أتلتيكو مدريد عند ثمانية في الدوري الإسباني لكرة القدم عندما فرض عليه تعادلا قاتلا (2-2) في عقر داره على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» بهدف البديل الأرجنتيني فاكوندو فيريرا في أولى مبارياته مع فريقه الجديد، وذلك في ختام المرحلة الثانية والعشرين، أمس الإثنين.

واكتفى فريق العاصمة بنقطة يتيمة ليرفع رصيده إلى 51 ويصبح على بعد 8 نقاط عن عملاقي إسبانيا برشلونة وريال مدريد، كما أنه يملك مباراة مؤجلة ليبقى رغم النكسة الصغيرة على المسار الصحيح نحو لقبه الأول في الليغا منذ العام 2014، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وسيكون ريال مدريد قادرًا على وضع الضغط على جاره وتقليص الفارق إلى خمس نقاط في حال فوزه الثلاثاء على أرضه ضد ضيفه خيتافي في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى.

وافتتح الضيوف التسجيل عبر سانتي مينا، قبل أن يرد الأوروغوياني لويس سواريز بثنائية، إلا أن فيريرا الذي وصل في يناير الماضي إلى مدريد حتى نهاية الموسم، بعد انتهاء عقده مع بنفيكا البرتغالي منحه التعادل في الدقيقة 89.

وعزز سواريز الذي وصل من برشلونة مطلع الموسم الحالي، صدارته لترتيب الهدافين مسجلا هدفه الـ16 في 17 مباراة ليصبح أسرع لاعب في القرن الحادي والعشرين يصل إلى هذا العدد من الأهداف مع ناد واحد في الليغا، متخطيًا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 15 في 17 مع ريال مدريد موسم 2009-2010.

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