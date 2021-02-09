26.3 مليون يورو خسائر في بروسيا دورتموند الألماني

اختتم نادي بروسيا دورتموند الألماني، النصف الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021، بخسائر مالية بالملايين، وأوضح النادي الذي طرح أسهمه في البورصة، في بيان صادر، أمس الإثنين، أنه سجل خسائر بقيمة 26.3 مليون يورو.

جاءت الخسارة في الفترة بين يوليو حتى ديسمبر الماضيين، مقابل أرباح قليلة بقيمة ثلاثة ملايين يورو، حققها في نفس الفترة من السنة المالية الماضية، بحسب ما نقله موقع «24».

وبلغت عائدات النادي 177.4 مليون يورو في النصف الأول من السنة المالية الحالية، فيما وصلت هذه القيمة في نفس الفترة وقبل اندلاع أزمة جائحة «كورونا» إلى 236.6 مليون يورو.

وأوضح البيان أن أكبر قدر من التراجع في العائدات، يعود إلى انخفاض العائد من عدة مصادر منها بنحو 22 مليون يورو، بسبب إقامة المباريات دون جمهور، وجزء آخر بلغ 14.4 مليون يورو، بسبب تراجع التسويق التلفزيوني، فضلاً عن انخفاض إيرادات تشغيل أخرى في النادي مثل المطاعم والمؤتمرات بلغت 23.9 مليون يورو.

وتمكن النادي من تقليل تكاليف الموظفين والعاملين في أزمة «كورونا» بمقدار 9.2 مليون يورو، لتصل إلى 11.5 مليون يورو.