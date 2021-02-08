زيدان يثير الشكوك حول مستقبله مع «ريال مدريد»

زين الدين زيدان. (فرانس برس)

أعلن مدرب ريال مدريد، ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم، الفرنسي زين الدين زيدان، اليوم الإثنين أنه يشعر «بدعم الجميع» في النادي الملكي، لكنه أثار الشكوك حول مستقبله بعد نهاية هذا الموسم.

وقال زيدان، وفقًا لوكالة «فرانس برس» عندما سئل في مؤتمر صحفي عن حالة علاقته بإدارة النادي والرئيس فلورنتينو بيريز: «نحن في القارب نفسه، أشعر بدعم الجميع».

وأضاف زيدان عشية استضافة جاره خيتافي في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى من الدوري: «في كرة القدم نعرف ما يتعين علينا القيام به، علينا أن نبدأ في فعل الأشياء بشكل صحيح مرة أخرى، كما فعلنا مؤخرًا».

وتابع: «سنعمل، ونؤمن بما نقوم به ونستعيد مزيد الثقة وننهي (الموسم) بشكل جيد»، مؤكدًا أنه لن يتخلى عن منصبه خلال الموسم.

وأردف زيدان: «ما الذي سأتخلى عنه؟ أنا أفعل ما أحبه»، مشددًا، كما فعل في المؤتمر الصحفي يوم الجمعة الماضي عشية مواجهة هويسكا، على أن «بعض الموجودين هنا من بيننا يستحقون العمل وهذا ما سنحاول القيام به».

من جهة أخرى، كان زيدان المتوج كمدرب مع النادي الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية (2016-2018) أكثر غموضًا بشأن النهاية الفعالة لولايته الثانية في العاصمة الإسبانية، وهو الذي ينتهي عقده في العام 2022.

وقال بابتسامة خفيفة: «سنرى»، موضحًا أن «ما يهمني هو الحياة اليومية، أما الباقي فلا أعرف ماذا سيحدث»، مضيفًا: «لا أرى ما بعد مباراة الغد».

ويحتل ريال مدريد، بطل الموسم الماضي، المركز الثالث في الدوري برصيد 43 نقطة بفارق الأهداف خلف غريمه التقليدي برشلونة (كلاهما لعب 21 مباراة)، وبفارق سبع نقاط خلف جاره المتصدر أتلتيكو مدريد الذي لعب 19 مباراة فقط.